Vídeo mostra ‘truque’ de cobra caninana para dar medo

A cobra caninana chama a atenção por ser uma das mais ágeis e rápidas do Brasil. Ela não é peçonhenta, mas assusta, já que pode chegar a medir até 3 metros de comprimento e pode aparecer em áreas urbanas, pois é encontrada em todo o país.

Em seu Instagram, Guilherme Barrozo, que também colabora para a página @serpentes_da_chapada, ao lado do fotógrafo documentarista Andre Dib, promove a educação ambiental mostrando estes animais.

Como não podia faltar, ele revela em um vídeo o comportamento de defesa impressionante da caninana. Veja:

“Como comportamento defensivo, a caninana infla a região da garganta (região gular), se achata lateralmente, vibra a cauda e, claro, gosta de dar uns bons beijinhos!”, escreveu.

Os “beijinhos” que ele menciona são os botes que ela dispara repetidas vezes para afastar o predador. A caninana pode levantar se corpo do chão, como as najas, o que pode fazê-las ser confundida com espécies peçonhentas por que não a reconhece.

A partir do lema “Cobra boa é cobra VIVA!”, Barrozo usa as redes sociais para mostrar seus encontros com as mais diversas espécies.

Outro registro impressionante mostra uma jiboia curiosa bem de perto e explica sobre a forma que estes animais “farejam” o mundo.

“Você sabia que o olfato das serpentes se dá através da língua? Isso mesmo, não é pelas narinas não, mas sim pela língua!! Mas como elas sentem cheiro então? As serpentes expõem sua língua bífida (duas pontas) e a movimentam na intenção de captar partículas de cheiro suspensas no ar, sendo esse movimento conhecido como “dardejar” da língua”, escreve.

É importante sempre recordar a importância de deixar a natureza seguir seu caminho em paz e não interferir. No entanto, em caso de encontrar uma cobra em casa, o correto é isolar o cômodo, fechando portas e janelas, retirar animais de estimação de perto.

Não se deve nunca tentar capturar o animal se você não tem experiência porque pode ser perigoso. Sempre entre em contato com um órgão ambiental, como o Ibama ou o Corpo de Bombeiros.

