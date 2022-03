Vídeo mostra ‘criatura alienígena’ em praia na Austrália

Um morador de Queensland, na Austrália, se surpreendeu ao encontrar uma criatura bizarra na areia da praia. O corpo, com quatro patas, uma “longa cauda de rato” e “crânio reptiliano” está intrigando os internautas por todo o mundo.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Alex Tan ficou completamente confuso após encontrar os restos da criatura misteriosa durante uma caminhada na praia.

A descoberta foi realizada em Sushine Coast, na Austrália e rapidamente viralizou na internet quando as imagens foram compartilhadas por Alex em seu Instagram.

O espécime avistado possui quatro patas, corpo sem pelos e flácido e uma longa cauda que se assemelha ao rabo de um rato. Seu crânio, sem quaisquer resquícios de pele, lembra o formato de um crânio de réptil.

⚠️⚠️ ATENÇÃO!! As imagens abaixo podem ser incômodas para algumas pessoas. ⚠️⚠️

As imagens foram compartilhadas por Alex com a legenda “Me deparei com algo estranho. Isso é uma daquelas coisas que você vê quando as pessoas afirmam terem encontrado alienígenas.”

O “alienígena” está envolto em diversas teorias

Segundo Alex, o achado pode ser comparado com um “gambá sem pelos”, mas ainda assim é “diferente de qualquer coisa” vista por ele. Por este motivo, ele disse que o corpo o lembrou de um ser extraterrestre.

Depois de compartilhar o registro em suas redes sociais, o homem pediu ajuda de seus seguidores para descobrir de qual espécie se trata.

Em resposta, alguns afirmaram que o corpo do animal se assemelha ao de um canguru, que provavelmente se afogou na praia.

No entanto, outros decidiram marcar Bindi Irwin, uma zoóloga australiana, filha de Steve Irwin. Desta forma, os usuários esperam por uma resposta mais “profissional” à suas dúvidas.

O estado do corpo localizado pode ter sido causado devido a exposição à água do mar. Corpos de animais que permaneceram por muito tempo no mar podem assumir aparências diferentes e assustadoras, tornando difícil sua identificação.

Até o momento, não foi dada uma resposta sobre a origem do animal localizado por Alex.