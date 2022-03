Tatuador deixa suas iniciais escondidas na tatuagem de uma cliente

Uma mulher ficou completamente revoltada ao descobrir uma mensagem subliminar deixada pelo tatuador em sua última tatuagem. Em determinado ponto do desenho é possível ver que ele marcou suas próprias iniciais na tatuagem.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher foi até o Reddit para contar sua história e pedir a opinião dos outros usuários sobre o caso.

A jovem revelou que foi até um estúdio de tatuagem próximo a sua casa levando com ela uma imagem de referência da tatuagem desejada. Segundo ela, o desenho era “especial” por ser exatamente igual a uma tatuagem que seu pai, avô e bisavô dividiam.

Desta forma, ela queria que o desenho fosse feito sem alterações para manter a unidade entre a família.

Ao verem a tatuagem feita pela jovem, seus parentes se emocionaram, mas logo sua bisavó notou algo de estranho no desenho gravado em sua pele.

O tatuador deixou uma mensagem subliminar

Conforme o relato da jovem, sua bisavó notou que a tatuagem em seu braço contava com duas inicias gravadas.

“Quando mostrei a tatuagem para minha bisavó, ela pegou meu braço para olhar mais de perto e me perguntou quem era AJ”, conta a jovem.

“Eu perguntei a ela o que ela queria dizer com isso e ela então me mostrou onde as iniciais A e J estavam escondidas na tatuagem. Detalhes que não existem nas tatuagens do meu bisavô, avô e pai”.

Ela explica que a bisavó garantiu que para perceber as iniciais seria necessário olhar muito atentamente e que como ela mesma não havia notado até o momento, não precisava se preocupar com isso. Ainda assim, ela insistiu em procurar o artista.

“Eles me disseram que o estilo de arte é “tradicional” e que as iniciais são parte dos artistas que fazem esse estilo. Eu disse que não concordei com isso e exigi um reembolso parcial. Eles se recusaram e eu reclamei com o proprietário que exigiu um reembolso total”, conta.

Depois da confusão, a mulher agora reclama que o tatuador iniciou uma “campanha de difamação” contra ela e o estúdio por defendê-la.

Para os usuários do Reddit, ela está completamente correta em sua decisão. “O artista não tinha o direito de esconder suas iniciais”, escreveu um.

“Você deveria fazer uma campanha para ver se foi a única a ser ‘marcada’ desta forma. Podem ter mais clientes na mesma situação”, comentou outro.