Passageiros vivem momento de desespero após falha em voo e explosão de pneu; assista

Passageiros de um voo da empresa Latam que tinha o trajeto entre as cidades de Medellín e Cartagena, na Colômbia, viveram ontem (29) momentos de desespero após uma falha que resultou em um pouso de emergência.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Publimetro, em comunicado, a Latam se pronunciou sobre o ocorrido e disse que “o avião teve um problema nas rodas do trem de pouso do nariz durante a decolagem. Como resultado dessa situação, o avião retornou imediatamente ao aeroporto”.

Em uma das gravações compartilhadas nas redes, pode-se ver o momento em que um dos pneus explode, resultando em um grande clarão e posteriormente é acompanhado por fumaça.

Passageiros ficam desesperados com ocorrido

Já em outro vídeo, registrado por um dos passageiros, é possível acompanhar todo o drama vivido dentro da aeronave. Nas imagens, pessoas aparecem chorando e outras rezando, enquanto os comissários tentam manter o controle, pedindo que todos permaneçam sentados.

Embora o susto, a Airplan, que é a concessionária responsável pelo aeroporto, disse que a situação terminou bem e sem nenhum ferido. “Todas as unidades de atenção (bombeiros aeronáuticos, saúde aeroportuária e autoridades) estão no local atendendo à emergência”.

(5:10 p. m) | Aún no hay estimado de apertura del Aeropuerto porque la aeronave que presentó las fallas todavía no ha sido movilizada de la pista. Estas son las operaciones afectadas:



Vuelos saliendo: 5 cancelados, 7 con demoras.



Vuelos llegando: 3 cancelados, 8 con demoras. — José María Córdova (@AeropuertoMDE) March 29, 2022

Devido ao evento inesperado, no momento do ocorrido, o aeroporto foi fechado.

Veja abaixo o vídeo gravado de dentro do avião e que foi compartilhado no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que você acesse o seguinte link).

En pánico pasajeros del vuelo Medellín Cartagena. La tripulación detectó una falla en una de las llantas del tren delantero tras el despegue. El aterrizaje se realizó de manera controlada en condiciones de seguridad para los ocupantes de la aeronave y el personal en tierra. pic.twitter.com/xLtQFJdgMR — El Norte Hoy (@norte_periodico) March 29, 2022

