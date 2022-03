Irmãos são soltos após passarem 25 anos presos por crime que não cometeram

A história dramática de dois irmãos que passaram 25 anos presos após terem sido condenados por um crime que não cometeram, chegou ao fim.

Conforme a publicação realizada pelo Meganoticias, os homens foram condenados por um crime com o qual não tiveram envolvimento e, no processo, chegaram a ser acusados pelo próprio autor do crime.

George e Melvin DeJesús conseguiram recuperar sua liberdade após passarem 25 anos presos.

Os irmãos, que foram condenados por um crime o qual não cometeram, puderam finalmente se reunir e reencontrar seus amigos e familiares depois de passarem os últimos anos privados do convívio social e de verem um ao outro.

Eles foram condenados à prisão perpétua pelo estupro e assassinato de Margaret Midkiff no ano de 1995.

Entenda o caso

Margaret Midkiff foi encontrada morta no porão de sua casa, em Pontiac, Michigan. Seu corpo foi localizado pelos policiais com uma fronha de travesseiro cobrindo o rosto e fios a mantendo amarrada.

Na época, Brandon Gohagen denunciou os irmãos DeJesús pelo crime, alegando que eles o forçaram a estuprar e matar a mulher.

Por outro lado, os irmãos alegaram que estavam participando de uma festa no momento do crime e afirmaram não terem qualquer participação no caso.

Em 2017 a verdade veio a tona depois que Brandon Gohagen foi preso por um crime semelhante. Ele teria assassinado e estuprado outra mulher na mesma região.

Leia também: “Ele só saiu para roubar, como sempre, e o mataram”, diz mãe de assaltante morto

Após uma intensa investigação, as equipes de polícia descobriram uma série de outros doze crimes realizados em circunstâncias semelhantes sendo que todos eles foram conectados a Brandon de alguma forma.

“Vinte e cinco anos foram tirados de suas vidas e não poderão ser substituídos”, afirmou a juíza Martha Anderson, “Desejo me desculpar pelas ações tomadas por seus concidadãos contra vocês”.

Após serem soltos, os irmãos finalmente puderam se reencontrar uma vez que foram separados no momento da prisão.