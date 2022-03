Em tom de revolta, um funcionário denunciou que foi ‘demitido injustamente’ por compartilhar vídeos de dança no app TikTok durante horário de trabalho.

Como detalhado pelo site Milenio, ele disse que seu chefe viu os vídeos do TikTok e o demitiu.

O relato viral foi compartilhado pelo homem na própria conta no app que gerou toda a situação descontrolada.

Funcionário responsável por segurança é demitido por compartilhar vídeos de dança no app TikTok durante horário de trabalho

O homem mostrou um de seus vídeos em que aparecia dançando com seu uniforme de trabalho.

Ele explicou que esse foi motivo suficiente para ele ser demitido do emprego, alegando que é responsável pelo sustento da família.

“Por este TikTok, eles me demitiram do meu trabalho. Meu chefe ficou de olho no meu TikTok. Eu sou o ganha-pão da minha casa”, escreveu o homem.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo relato do homem se tornou viral quase que imediatamente, gerando inúmeras reações dos usuários.

Apesar de alguns apontarem que a demissão foi injusta, para outros o trabalhador foi o culpado por gravar com o uniforme.

“Amigo, você tem pelo menos 20 vídeos com seu uniforme, o mais lógico é que você fez no horário de trabalho”, escreve um usuário. Confira:

Crédito (Reprodução Redes Sociais)

Com informações do site Milenio