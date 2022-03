Caças russos que violaram espaço aéreo sueco tinham armas nucleares

Dois caças russos que violaram o espaço aéreo sueco no início de março estavam equipados com armas nucleares, segundo noticiou o canal TV4 Nyheterna, da Suécia.

A invasão ocorreu depois que o presidente Vladimir Putin ameaçou uma ação militar contra a Finlândia e a Suécia se os países se juntassem à OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

De acordo com as informações, quatro aviões russos decolaram da base aérea de Kaliningrado, dois Sukhoi 24, que eram escoltados por dois caças Sukhoi 2.

A violação do território durou cerca de um minuto e foi acompanhada pelos caças suecos, que tiraram fotos e confirmaram que os aviões russos estavam equipados com ogivas nucleares.

De acordo com o chefe das Forças Aéreas Carl-Johan Edström, a Rússia quis mandar uma mensagem clara de que “temos armas nucleares e podemos considerar usá-las”.

“Nós avaliamos isso como uma ação consciente. O que é muito sério, especialmente porque [a Rússia] é um país em guerra”, acrescentou o chefe da Força Aérea Carl-Johan Edström.

A Suécia cortou os gastos militares desde o fim da Guerra Fria, mas em 2014, quando a Rússia começou sua incursão contra a Crimeia, voltou a equipar o país e reintroduziu o serviço militar obrigatório em 2017.

Em outubro do ano passado, o parlamento sueco aprovou um aumento dos gastos com defesa em 40%, adicionando quase US$ 3 bilhões ao orçamento do país.

Embora não seja membro da OTAN, o país coopera informalmente com a aliança e a guerra da Ucrânia tem feito aumentar o apoio da população para que o país entre para a organização de cooperação e defesa militar. (Com informações do Daily Mail)

