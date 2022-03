Adolescente tem ‘pressentimento’ antes de cair de uma atração em parque nos EUA

Um jovem de 14 anos morreu na última quinta-feira (24) após despencar de uma atração radical de um parque localizado em Orlando, EUA. Antes de cair, ele teria afirmado que algo estava estranho no brinquedo e pediu a um colega que enviasse uma mensagem a seus pais.

Conforme a publicação feita pelo Meganoticias, Tire Sampson estava no local participando de uma série de atividades junto a seus companheiros do time de futebol, quando despencou da atração “Orlando Free-Fall” no ICON Park, em Miami.

O adolescente teria sido arremessado no ar durante o percurso do brinquedo, que tem 131 metros de altura e capacidade para 30 pessoas por volta. Segundo um de seus colegas, pouco tempo antes de cair ele teria pressentido que algo estava errado com o brinquedo.

Orlando Free-Fall (Reprodução / Instagram)

No momento do acidente, o parque estava cheio e diversas pessoas testemunharam a queda do jovem que faleceu no local em decorrência da gravidade de seus ferimentos.

Pressentimento e pedido

Em uma declaração emocionada, Yarnell Sampson, pai de Tire, contou que o filho estava no parque de diversões acompanhado por colegas e companheiros de um time de futebol americano. Ele participava de uma série de atividades que estavam acontecendo ao longo de uma semana.

O jovem, que cursava a oitava série, tinha como sonho seguir carreira como jogador de futebol americano e, com a renda, comprar uma casa para sua mãe.

As primeiras informações obtidas pela equipe de investigação apontam que o jovem já havia sido impedido de andar em outras atrações por conta de seu peso e altura, mas não foi barrado ao tentar entrar no brinquedo em questão.

Conforme relato de Yarnell, o filho suspeitou de que algo estava errado com o brinquedo assim que a operação da atração foi iniciada.

“O amigo dele estava conversando com ele antes da queda. Ele estava se sentindo desconfortável”. Segundo relato o jovem teria dito: “A coisa [trava de segurança] não está pressionando, sabe o que estou dizendo? Se eu não conseguir, diga aos meus pais que eu os amo”.

Em declaração, John Stine, diretor de vendas do Slingshot Group, proprietário da atração, afirmou que o grupo está “absolutamente entristecido e devastado pelo que aconteceu” e enviou suas condolências aos pais do jovem.