Vovô viraliza após usar uma Alexa pela primeira vez

O momento em que Kenneth “Kenny” Jary, um veterano da Marinha norte-americana, utilizou sua Alexa pela primeira vez viralizou na internet.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem, que tem 80 anos, tem um perfil no TikTok com a intenção de conscientizar e apoiar os militares veteranos de todo o mundo. Ele já acumula mais de 1,8 milhão de seguidores na rede social.

Além de publicar conteúdo voltado para conscientização e informação de outros veteranos, Kenny também gosta de compartilhar suas interações com as novas tecnologias. A mais recente delas foi seu primeiro contato com a assistente pessoal Alexa, da Amazon.

Com o auxílio de Amanda, uma de suas amigas, o simpático vovô teve a gravação compartilhada e vista mais de 21 milhões de vezes até o momento desta publicação.

Após olhar para a Alexa, Kenny se aproxima do aparelho e pergunta se pode perguntar qualquer coisa para ela. Assim que é autorizado por Amanda, ele começa a tentar se comunicar com a assistente eletrônica.

Ele protagonizou cenas fofas

Sem saber ao certo como se comunicar com o dispositivo, Kenny começa: “A-Alexa?” e aguarda por um tempo sem que o aparelho o responda.

Decidido, ele tenta novamente: “Alexa, o que você acha de uma pizza de pepperoni com calabresa. São boas para você ou não?”.

Ao que tudo indica, a Alexa não entendeu bem a pergunta e adicionou pepperonis à lista de compras de Kenny, surpreendendo o veterano.

Depois de mais algumas interações, ele finalmente consegue cancelar a lista de compras e agradece o dispositivo, que prontamente responde “Disponha, literalmente”, o que surpreende ainda mais o homem.

Entre os comentários do vídeo, diversas pessoas pedem que esta não seja a única publicação do vovô interagindo com o dispositivo. “Queremos mais vídeos de veteranos vs. Alexa! Por favor”, pediu um seguidor.

“É melhor a Alexa começar a interagir corretamente com ele”, avisou outro.

Rapidamente, a Amazon percebeu a publicação e replicou: “Você nunca é velho demais para fazer uma nova melhor amiga, literalmente”.