Pet herói: Cachorro salva família de incêndio nos Estados Unidos

Um cachorro salvou uma família que conseguiu sair de casa em chamas no meio da noite. Isso aconteceu graças ao cãozinho havia conseguido alertá-los do perigo. O caso ocorreu na semana passada em Coventry, Rhode Island, nos Estados Unidos. Informações são do Newsweek.

De acordo com os bombeiros de Hopkins Hill, Frank Brown, o cachorrinho de 10 meses começou a latir, resultando no despertar de um dos moradores da casa. Ao sair para investigar, um dos proprietários olhou pela porta do corredor da casa e descobriu que a varanda e o deck estavam em chamas.

“Ele acordou todos os outros, mas o cachorro deles fez com que ele ficasse atento”, contou Brown.

Durante o incêndio

O bombeiro relatou que essa não teria sido a primeira vez que ouviu falar a respeito de cães que alertam donos sobre emergências. A família de Rhode Island deu sorte, pois conseguiram encontrar uma saída que os cinco adultos e os dois cães presentes na casa conseguiram usar para a fuga do incêndio.

Brown contou que um cachorro correu de volta para dentro da casa e uma das proprietárias retornou para tirá-lo de lá. Entretanto, todos conseguiram sair sem serem atingidos. “Ela se arriscou porque passou por uma sala que estava totalmente envolvida em fogo”, disse ele.

Ao contatarem o corpo de bombeiros, a equipe chegou ao local em quatro minutos. Ao chegarem, o fogo já estava dentro da casa. Os bombeiros chamaram caminhões-pipa de outras cidades para auxiliarem na baixa das chamas. 30 minutos depois, o incêndio foi cessado, porém teve perda total da casa.

O Gabinete do Corpo de Bombeiros do Estado de Rhode Island é responsável pela investigação do que poderia ter causado o incêndio na residência.

Em reflexão sobre a habilidade do pet herói, Brown relatou ter ouvido falar sobre cães terem a capacidade de também detectar condições médicas, inclusive sendo treinados para detectar doenças, como diabetes e câncer.