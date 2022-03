Os detalhes da dura história do garotinho que teve os cílios arrancados por companheiros de escola

A história de um garotinho de 9 anos, da região litorânea de Valparaíso, no Chile, ganhou repercussão após o pai da criança fazer uma denúncia e acusar companheiros de escola do filho de arrancarem parte de seus cílios.

⚠️⚠️⚠️ Atenção: antes de seguir com a leitura, queremos alertá-lo que este texto pode conter informações e detalhes sobre bullying e outros tipos de violência. ⚠️⚠️⚠️

Segundo relata o portal Publimetro, o pai do menor entregou os antecedentes às autoridades sobre o fato que teria acontecido na última sexta-feira (25) na instituição de ensino conhecida como Seminario San Rafael (nome em espanhol).

Sobre o ocorrido com o garotinho

Em entrevista, Manuel Riquelme, que é pai da criança, cuja identidade foi preservada, explicou que o fato ocorreu durante um dos recreios. “Na escola, eles removeram parte dos cílios do meu filho, amarraram-no com uma corda e começaram a remover parte dos cílios, deixando-o em estado de choque e incapaz de expressar o que aconteceu com ele”.

Durante sua conversa, o homem acrescentou: “Isso aconteceu no segundo recreio, de sexta-feira. Meu filho não queria contar, descobrimos no dia seguinte porque ele estava com medo. [...] Este não é um caso isolado, meu filho já havia passado por eventos de bullying”.

Vale lembrar que, recentemente, o Chile, e em específico a sua capital, Santiago, tem sido alvo de diversas manifestações por parte de estudantes que além situações de violência física, se pronunciam contra fatos de assédio sexual, entre outros, dentro de unidades de ensino.

Em parte de sua resposta, o governo fez uma publicação em sua página do Instagram no qual orienta sobre como atuar em casos de abuso sexual dentro entidades de ensino.

