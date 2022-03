Mulher ucraniana foi estuprada por soldados russos enquanto seu filho chorava no quarto ao lado

Uma mulher ucraniana identificada com pseudônimo de Natalya, de 33 anos, narrou como soldados russos invadiram sua casa, mataram seu marido e a estupraram repetidamente, enquanto seu filho de 4 anos chorava, de acordo com notícia do Daily Mail.

O fato ocorreu no início de março, quando um comandante russo e um soldado chegaram de noite em sua casa, em uma pequena cidade próxima a Kiev, e mataram seu marido no jardim em frente à residência.

Momentos depois, ela disse que ouviu passos na casa e viu o comandante russo e o soldado mais jovem. Ela conta que gritou para seu filho se esconder na sala da caldeira, que estava sendo usada como abrigo contra os bombardeios.

Natalya disse que o soldado russo apontou a arma para sua cabeça e gritou: “É melhor você calar a boca ou eu vou pegar seu filho e mostrar a ele o cérebro da mãe dele espalhado pela casa”.

A partir desse momento, ela foi estuprada várias vezes pelos dois soldados russos, sempre com uma arma apontada para sua cabeça por várias horas. A mulher conta que podia escutar o choro do seu filho da outra sala enquanto os soldados abusavam dela.

Enquanto abusavam dela, segundo a mãe ucraniana, os militares ficaram repetindo se iriam matá-la ou deixá-la viva.

Depois de horas de abusos, eles foram embora, mas minutos depois de ter deixado a residência voltaram para estuprá-la novamente.

Horas depois os militares russos voltaram, mas estavam tão embriagados que mal conseguiam ficar de pé. Já estava escuro, e eles acabaram adormecendo, dando tempo para que Natalya pegasse seu filho e fugisse do local.

Na entrevista, a mulher disse que seu filho de 4 anos não viu o pai sendo morto e ainda não sabe da fatalidade, e ela ainda não sabe como contar.

Desde que começou a invasão na Ucrânia, uma série de acusações de estupro tem sido feitas contra soldados russos.