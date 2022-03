Jovem se apaixona e casa com morador de rua; “Sabia que era feito para mim”

Jovem se apaixona e casa com morador de rua Reprodução

A história da jovem Jasmine Grogan e como descobriu o seu verdadeiro amor, viralizou recentemente no TikTok e chamou a atenção de internautas por um simples motivo: ela revelou que se apaixonou e agora é casada com um ex-morador de rua.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Metro Ecuador, Grogan contou em um de seus relatos que viu pela primeira vez o esposo, Macauley Murchie, do lado de fora de um supermercado e então resolveu oferecer ajuda, que prontamente foi negada. De toda forma, ela não conseguia parar de pensar no homem.

Quando deixou o estabelecimento, ela voltou a oferecer ajuda em dinheiro, porém Macauley se recusou outra vez. Ele chegou a carregar as bolsas da jovem até o carro, porém sem aceitar qualquer tipo de aporte financeiro pela iniciativa.

O início do que seria o relacionamento da jovem

Segundo informações, como não aceitava dinheiro, Jasmine o convidou para sair para comer, proposta esta que foi aceita, e após o “encontro”, ela comprou um celular para que eles pudessem seguir se comunicando.

Em um de seus vídeos, a jovem relatou que após saírem mais vezes, ela perguntou se o homem, atualmente com 31 anos, poderia tirar a barba e ele disse que sim. Além disso, Grogan conseguiu um emprego para seu atual esposo.

“Comprei roupas novas para ele e disse que poderia passar a noite, mas acabou ficando muito mais do que somente uma. Nos apaixonamos instantaneamente. Eu sabia que ele era o cara certo para mim. Ele foi tão legal”

Confira abaixo alguns registros compartilhados no Instagram de Jasmine e que mostram fotos da família. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta então que você acesse os seguintes links: LINK 1 e LINK 2).