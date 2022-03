Homem pede que a mãe pare de criticar seu casamento e é chamado de ingrato

Um homem ficou furioso depois que sua mãe insistiu em fazer comentários extremamente negativos sobre seu casamento. Diante da reação do filho, ela agora o acusa de ser ingrato em suas atitudes.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o noivo procurou o Reddit para desabafar sobre sua situação e pedir conselhos sobre como lidar com sua mãe.

Ele explicou que seu casamento está agendado para o dia 31 de outubro, Halloween, deste ano. Desta forma, eles estão tendo um casamento diferenciado.

Com isso, ele e a noiva já possuem grande parte da celebração planejada, incluindo até mesmo o vestido da mulher. Mas, não satisfeita, a sogra quer que eles mudem tudo.

“Quando fomos almoçar com meus pais, o assunto do casamento surgiu. Nós vamos nos casar no Halloween porque amamos a data e toda a história que a envolve. No entanto, não será um casamento ‘fantasioso’ ou algo do tipo. Vamos ter um tom meio ‘outono boêmio’. Deixamos claro, no entanto, que não será a fantasia”, conta o noivo.

“Toda vez que falamos sobre o casamento as pessoas nos dizem como fariam se fosse o dia delas. ‘Deveria ser vitoriano’ ou ‘Coloque um tema de vampiros’. Foram várias opiniões, mas minha noiva comprou um vestido que ela ama e me irrita ouvir as pessoas dizendo à ela que ela não o deveria ter escolhido”.

Segundo ele, as críticas estão atrapalhando

Em seu relato, o noivo conta que dentre todas as pessoas que estão criticando suas escolhas, e principalmente a escolha do vestido de sua noiva, a que faz isso de forma mais aberta e constante é sua mãe.

“Minha mãe é quem mais nos critica. No almoço ela disse de forma aberta: ‘você sabe o vestido que eu teria escolhido’. Eu parei e respirei fundo antes de dizer: ‘Olha, eu te amo mais que tudo, mas estou cansado de ouvir o que outras pessoas fariam e o que ela deveria fazer. Ela já comprou seu vestido e ninguém disse nada além de que fariam uma escolha melhor”.

Esperando que os comentários parassem por ali, ele se surpreendeu quando a mãe o acusou de ser um “filho ingrato” e afirmou que não tem mais interesse em comparecer ao casamento.

“Saí do almoço completamente irritado e fui para casa. Minha mãe me ligou na mesma noite para dizer o quanto a magoei e como sou ingrato e devo desculpas. Eu não pedi desculpas e disse a ela que sua atitude estava sendo infantil e que se alguém precisava se desculpar, era ela”.

Apesar disso, a mãe do noivo continuou insistindo que ele foi errado e que deveria apenas ter ficado quieto. “Estou irritado que ninguém, especialmente minha mãe, disse uma coisa boa sobre o vestido da minha noiva, só falaram como elas escolheriam outros modelos”.

Rapidamente, os usuários do Reddit concordaram com a postura do homem e reforçaram: “Não é o casamento da sua mãe. Eu teria dito que se ela não está feliz com as decisões, que não vá ao casamento”.