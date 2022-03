“Ele só saiu para roubar, como sempre, e o mataram”, diz mãe de assaltante morto

Assalto na Guatemala com uma vítima fatal Foto ilustrativa - Pexels

Josué García, conhecido pelo apelido Tortolita, foi morto recentemente em um ônibus na Guatemala, após participar de uma tentativa de assalto e ser atingido por um tiro disparado por um dos passageiros.

De acordo com detalhes do portal Metro Puerto Rico, García estava acompanhado de Vidal Alfredo Barrillas, que acabou preso pouco tempo depois portando uma arma calibre 38.

Após ser comunicada do ocorrido, a mãe de Josué foi até o local do ocorrido e ressaltou que o filho não atirou em ninguém, somente agrediu, e por isso havia sido assassinado.

Segundo informações, os oficiais ficaram surpresos com a insistência da mulher em dizer que o filho de fato assaltava, mas não matava as vítimas. “Meu filho acordou cedo para roubar os ônibus, como sempre, mas eles o mataram. [...] não machucou ninguém, não atirou em ninguém, apenas os agrediu”, disse.

Sobre o comparsa de Josué, este precisou de atendimento médico antes de seguir com os trâmites legais, uma vez que “ao descer do ônibus, observou as unidades da Polícia Nacional Civil e na tentativa de fugir torceu o tornozelo”.

García, cuja idade não foi revelada, possuía antecedentes penais, com prisões por roubo, portes de drogas e extorsão. Com relação ao sujeito que protagonizou os disparos, este fugiu do local antes da chegada da polícia.

Não há atualizações sobre o caso até o momento.

Outra caso da vida real

Garotinho tem cílios arrancados por companheiros de escola Foto ilustrativa - Unsplash

A história de um garotinho de 9 anos, da região litorânea de Valparaíso, no Chile, ganhou repercussão após o pai da criança fazer uma denúncia e acusar companheiros de escola do filho de arrancarem parte de seus cílios.

⚠️⚠️⚠️ Atenção: antes de seguir com a leitura, queremos alertá-lo que este texto pode conter informações e detalhes sobre bullying e outros tipos de violência. ⚠️⚠️⚠️

Segundo informações, o pai do menor entregou os antecedentes às autoridades sobre o fato que teria acontecido na última sexta-feira (25) na instituição de ensino conhecida como Seminario San Rafael (nome em espanhol).

Sobre o ocorrido com o garotinho

Em entrevista, Manuel Riquelme, que é pai da criança, cuja identidade foi preservada, explicou que o fato ocorreu durante um dos recreios. “Na escola, eles removeram parte dos cílios do meu filho, amarraram-no com uma corda e começaram a remover parte dos cílios…

