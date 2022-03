Caminhão que transportava porcos capota e animais são levados do local

Um grave acidente foi registrado na região de Córdoba, Argentina, na manhã do dia 28 de março. Um caminhão que transportava carga viva capotou, deixando o motorista ferido e diversos animais mortos.

Conforme a publicação realizada pela TN, o caso aconteceu entre as localidades de Marcos Juárez e General Roca, região sudestes de Córdoba.

O caminhão, que era responsável pelo transporte de 280 porcos vivos, capotou por volta das 11h30 na Rota 9, que liga os dois municípios. Até o momento, não existem indícios de que outro veículo tenha se envolvido no acidente.

Com o capotamento, o motorista do caminhão ficou ferido e precisou ser socorrido para o Hospital Abel Ayerza, em Marcos Juárez. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre sua identidade ou sobre seu estado de saúde.

Os porcos foram levados por moradores locais

Segundo informações divulgadas pelos bombeiros de General Roca, o caminhão saiu de Justiniano Posse e tinha como destino um frigorífico localizado em Rosário. Ao todo, eram transportados 280 porcos no veículo e seu peso aproximado somava 120 quilos.

Devido a forma como o caminhão ficou no local, alguns animais foram lançados para fora do veículo e acabaram espalhados pelo asfalto. Alguns porcos ficaram feridos, outros morreram no local e um pequeno grupo saiu ileso do acidente.

⚠️⚠️️ ATENÇÃO!! As imagens podem ser consideradas fortes! ⚠️⚠️

Mientras tanto en Córdoba, Argentina: Volcó un camión que transportaba cerdos 🐖 y la gente se llevó los animales pic.twitter.com/lnWK3Qhx0P — Rodrigo Saavedra 1️⃣🌳🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@R_SaavedraM) March 29, 2022

Pouco tempo após o acidente, pessoas se aproximaram do local e começaram a auxiliar na retirada dos animais de dentro do veículo.

Conforme informações disponibilizadas por Marcos Lozano, chefe do Departamento de Polícia de Marcos Juaréz, o dono da carga decidiu entregar os animais mortos e os que ficaram presos nas ferragens para as pessoas que estavam no local do acidente.

Por outro lado, os animais que foram resgatados com vida e sem ferimentos foram carregados em um trailer e encaminhados para um depósito localizado na região.