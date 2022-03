Amigas são criticadas por fazerem tatuagens ‘grosseiras’ para celebrar a amizade

Uma dupla de amigas foi duramente criticada depois que decidiram compartilhar imagens de suas tatuagens ‘complementares’. As jovens decidiram que as tatuagens de frases que se complementam, seriam uma boa ideia para celebrar o vínculo entre elas.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, as mulheres decidiram compartilhar na internet o resultado de suas tatuagens e logo se surpreenderam ao ver que a escolha feita por elas foi extremamente criticada, com pessoas comparando o desenho a um “pedaço de lixo”.

Elas decidiram que a frase é o que melhor representa sua amizade (Reprodução / Reddit)

Para que as tatuagens ganhassem o efeito desejado, elas decidiram tatuar uma parte do braço que, ao ser estendida, mostra que uma frase é a continuação da frase tatuada no braço da outra.

No entanto, o que desagradou a maioria das pessoas foi a frase escolhida pela dupla. Enquanto uma delas tatuou a frase “V*dia adivinha só”, a outra tatuou “V*dia o quê?”.

Elas compartilharam o resultado no Reddit

Após terminarem suas tatuagens, uma das amigas decidiu que seria uma boa ideia publicar o resultado de sua “prova de amizade” no Reddit.

Tentando conquistar a atenção dos usuários ela postou uma foto dos desenhos se complementando e escreveu: “Eu e minha melhor amiga temos tatuagens que se completam”.

No entanto, apesar de conseguir atrair a atenção desejada, os comentários não foram tão positivos quanto o esperado pela dupla.

Rapidamente os usuários interagiram na postagem com comentários grosseiros e que apontaram até mesmo erros de ortografia nas frases.

“Encontre as idiotas”, escreveu um usuário que, pouco tempo depois, foi seguido por outro: “Triste. A mãe de vocês deve estar completamente orgulhosa”.

Outro usuário, por sua vez, apontou que a falta de pontuação em uma das frases o estava incomodando: “Estou completamente incomodado com a falta da vírgula na primeira tatuagem. Deveríamos ler: “V*dia, adivinha só”. Isso vai ficar me assombrando”.

Outros comentaristas defenderam a decisão das mulheres: “Isso não é inútil, são apenas pessoas fazendo escolhas questionáveis”.

“Por que não fazer o que os deixa felizes?”, questionou outro usuário.