Trabalhador faz descoberta chocante ao retornar para o escritório após 2 anos

Cada vez mais empresas estão iniciando o retorno de seus funcionários para o ambiente empresarial. Após dois anos trabalhando de forma remota, um funcionário se surpreendeu com a descoberta feita ao retornar para o escritório. O caso rapidamente viralizou nas redes sociais.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, o trabalhador se assustou ao entrar no escritório e encontrar sua planta, deixada lá dois anos antes, ainda com vida e crescendo saudável pelo espaço.

De forma anônima, ele foi até o Reddit pedir ajuda para os demais usuários da rede social uma vez que não sabe como lidar com a planta, que de uma simples “planta de mesa”, tomou conta de parte do espaço.

Ele se surpreendeu ao encontrar a planta! (Reprodução / Reddit)

Ao lado da foto da planta, ele escreveu: “Dois anos de trabalho remoto, quando volto ao escritório dou de cara com ISSO! Alguma ideia sobre como replantar? Ou devo deixar da forma que está?”, questionou.

A planta tomou conta da mesa

Rapidamente, os usuários do Reddit compartilharam informações sobre como o trabalhador poderia cuidar da planta, que deixou o vaso para se apoiar na mesa.

“Eu tive uma Schefflera que minha avó só regava e mantinha muito longo de uma janela. Ela começou a crescer para os lados e não couve mais em minha casa!”, comentou um usuário que complementou: “Eu cortei o mais baixo que consegui seguindo para a base do caule sem fazer curvas. Coloquei na água e ia trocando a cada dois dias”.

Leia também: Homem engana a namorada para dar ao filho o nome de seu gato

“Depois que as raízes ficaram fortes eu coloquei em uma panela. Ela agora está forte e cresceu em linha reta. Tente fazer algo semelhante”, sugeriu.

“Ok, deixe a planta como está. Faça um apoio para braços, assim ela poderá se apoiar adequadamente sobre a divisória da mesa. Depois dê a ela um crachá e comemore: você tem um novo colega de trabalho!”, brincou outro.