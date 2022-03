Taxista esfaqueia a si mesmo para fingir assalto, mas foi descoberto após este detalhe

O caso de um taxista repercutiu recentemente na Argentina, após o homem ser levado ao hospital depois de ser atingido com golpes de faca em um suposto assalto. No entanto, o fato teve maior visibilidade e uma reviravolta uma vez que um detalhe foi descoberto. Vamos entender melhor?

Segundo informações do portal Publimetro, o homem, cuja identidade não foi revelada, ligou para os amigos informando que havia sido assaltado e que estava ferido.

Diante da situação, um de seus amigos chegou ao local e o levou imediatamente ao hospital, dando entrada no paciente como um caso de assalto, com golpe de arma branca.

Veja também esta notícia: Mulher repercute nas redes por ter ‘mão de tubarão’

Como toda a verdade foi descoberta?

Embora o amigo tenha dito aos funcionários do hospital que seu companheiro havia sido vítima de um crime, o que consequentemente fez com que os colabores acionassem a polícia — como acontece em outros países — o taxista se negou a comentar sobre o ocorrido.

Para desvendar de vez a mentira contada pelo condutor, os oficiais revisaram as câmeras de segurança e constataram o momento em que o sujeito abre a porta de seu veículo e então atinge a si mesmo com um golpe de faca.

Por fim, mesmo com a descoberta feita pelos policiais, não ficou claro o porquê o homem atuou de tal forma. Não há também detalhes sobre seu atual quadro de saúde.

Homem agride esposa e ao ser capturado entra em desespero pedindo perdão

Homem agride esposa e ao ser capturado entra em desespero pedindo perdão Reprodução - Instagram

Registrado no sábado (26) em um shopping da cidade de Envigado, na Colômbia, um vídeo repercutiu no Instagram ao mostrar o momento em que um homem é capturado após agredir sua esposa e demonstra uma reação inusitada.

De acordo com informações, o sujeito tentou fugir do local após as agressões, porém foi perseguido por várias pessoas e posteriormente entregue à polícia.

Ao analisar o vídeo, em espanhol, é possível escutá-lo dizer: “Eu estava brigando com minha esposa, meu velho”...

Leia o restante da notícia clicando aqui!