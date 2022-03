Noiva fica completamente decepcionada ao receber o bolo de casamento

A reação de uma noiva ao ver o bolo de seu casamento acabou viralizando na internet. Depois de gastar mais de 180 libras, aproximadamente R$1123 reais, ela esperava ter o bolo de seus sonhos, mas rapidamente se viu em um pesadelo.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher compartilhou sua reação por meio de uma postagem no TikTok.

Para ela, o bolo perfeito era uma combinação entre rosquinhas e bolo. Desta forma, o design seria composto por três andares de donuts variados e um grande bolo acima da estrutura repleta de doces.

No entanto, parece que sua ideia não foi executada da forma como ela esperava e, ao invés de um elegante bolo, ela recebeu uma bandeja de rosquinhas com um pequeno bolo no centro. Além do erro no design, ela ainda precisou esperar 1 hora e meia a mais para que a entrega fosse realizada.

Ela ficou decepcionada com o bolo

Após a revelação do bolo, diversos usuários do TikTok compartilharam a mesma indignação que a noiva. Alguns até mesmo categorizaram o bolo como sendo composto por “Donuts de mercearia e um bolo de uma camada”.

Depois de ver seu vídeo viralizar, a noiva publicou um novo registro revelando o que aconteceu em seu casamento.

“Sempre tem alguma coisa que dá errado em um casamento. No meu foram três coisas: meu vestido estragou duas semanas antes, o anel do meu marido só chegou na manhã do nosso casamento e meu bolo, bem... vocês sabem a história do meu bolo”.

Segundo ela, algumas coisas a deixaram desconfortáveis após a encomenda do bolo de casamento. “Eu tinha alguns sinais de alerta e, por isso, decidi entrar em contato com eles na semana do casamento. Eu disse que estava animada para ver o bolo e ela só respondeu com um ‘ótimo’”.

O suporte de vidro que deveria expor os donuts quebrou durante a entrega, fazendo com que a irmã da noiva e os funcionários do salão precisassem improvisar uma solução.

Felizmente, eles foram reembolsados após o casamento.