Mulher compartilha resultado desastroso após fazer as unhas em um salão

Uma jovem está completamente decepcionada após fazer uma visita ao salão de beleza. Mya Balenciaga esperava sair do local com unhas no estilo stiletto e acabou recebendo unhas completamente estranhas.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Mya decidiu compartilhar sua decepção por meio de um vídeo postado em seu perfil no TikTok.

Na publicação, a jovem mostra exatamente a referência enviada à manicure e o resultado que obteve após deixar o local. Na referência, é possível ver que ela esperava por longas unhas de stiletto em cor clara, sendo que uma delas era adornada por glitter colorido.

Após mostrar a referência, ela então revela como ficaram suas unhas após a visita ao salão.

Em vez de unhas delicadas, longas e finas a jovem recebeu unhas ligeiramente mais grossas e esbranquiçadas, completamente diferentes das fotos enviadas por ela como referência.

No lugar da unha alaranjada, foi feita uma unha vermelha que parece ter sido aplicada de forma desalinhada com suas unhas naturais.

Ela ficou completamente decepcionada

Depois de compartilhar sua situação no TikTok, Mya atraiu uma série de seguidores que simpatizaram com seu caso e foram rápidos em defendê-la.

Ao todo, já foram mais de 30 mil visualizações, 64 mil curtidas e 200 comentários, muitos dele de apoio à situação da jovem.

Apesar de apoiarem Mya, muitos dos seguidores questionaram o motivo dela ter deixado o profissional continuar fazendo as unhas de forma contrária a desejada por ela.

“Então você sentou lá e deixou eles fazerem isso? Eu realmente espero que você não tenha pago”, comentou um usuário ao que outro complementou: “Você apenas sentou lá e deixou que terminassem”.

“Por favor, me diga que você não pagou por isso”, implorou outro.

Para outros usuários, as unhas de Mya se assemelham a sensação de múltiplas camadas de cera de vela. Já para a jovem, suas unhas estão parecidas com “bolotas”.