Mãe tatuada afirma ainda não conseguir lidar com seu corpo no pós-parto

Uma mulher, que foi considerada como a mãe mais tatuada da Grã-Bretanha, afirmou ainda não estar 100% satisfeita com seu corpo, ainda mais após dar à luz.

Conforme a publicação realizada pelo The Sun, Becky Holt, de 34 anos, afirmou que apesar das tatuagens algumas inseguranças com seu corpo permanecem.

Considerada a mãe mais tatuada da Grã-Bretanha Becky, que é de Cheshire, tem cerca de 95% de seu corpo coberto por tatuagens.

No entanto, após dar à luz sua filha Aurora, em dezembro de 2020, ela admitiu ter desenvolvido uma série de inseguranças relacionadas ao seu corpo.

Para ela, que tem uma carreira estabelecida como modelo, as maiores preocupações são referentes a sua barriga e aos seios, que mudaram de tamanho e formato durante a gestação e a amamentação.

Ela ainda não se sente segura com seu corpo

Becky revelou suas inseguranças por meio de uma publicação realizada em seu Instagram. No perfil, que conta com mais de 62 mil seguidores, ela relada: “Desde que tive minha filha a minha barriga passou a ter uma grande ‘bolsa’ que eu passo horas tentando esconder”.

“Meus seios também ficaram enormes e foi extremamente complicado conseguir achar um biquíni que coubesse em mim. Desde então deixei de me sentir confiante usando biquínis”.

No texto, acompanhado por uma foto da modelo utilizando um biquíni rose gold, ela ainda agradece a marca We Are Curve, responsável pelo modelo. As peças utilizadas por ela tem o valor de 99 libras, aproximadamente R$617.

“Estes biquínis são completamente confortáveis. Estou apaixonada pela nova linha de roupas de banho que comportam corpos com grandes seios e repletos de curvas!”, afirma.

Rapidamente, os seguidores de Becky interagiram com a postagem e ressaltaram sua forma física após dar à luz. “Você está tão magra! Está radiante!”, escreveu um seguidor.

“Você é um sonho Becky!”, afirmou outro.