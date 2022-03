Jovem descobre que tem tumor cerebral após acontecer isso

O caso de um jovem, publicado no portal de medicina BMJ Case Reports, chamou a atenção pela forma como ele descobriu que tinha um tumor no cérebro. Ficou curioso e quer saber mais?

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Metro Ecuador, durante quatro meses o jovem sofreu com soluços insistentes, até que resolveu buscar atendimento médico para descartar qualquer problema.

No entanto, embora inicialmente nenhum problema tenha sido identificado, quando realizada uma varredura na região do cérebro, os exames confirmaram uma alteração e um glioma pontino difuso, que é um tumor que fica localizado em uma região do tronco encefálico.

Segundo os informes médicos, o tumor foi localizado junto com uma forma leve de hidrocefalia, em que há excesso de líquido acumulado no cérebro.

Por fim, vale ressaltar que embora os episódios de soluços sejam totalmente comuns, caso ocorram por um período prolongado é recomendado que você busque imediatamente a um profissional para que as análises correspondentes sejam feitas.

Não foram revelados detalhes adicionais sobre o caso.

