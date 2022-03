Grávida é criticada por afastar mão de idosa que tocou sua barriga sem permissão

Uma mulher grávida está sendo duramente criticada depois de confessar ter empurrado as mãos de uma mulher estranha que tocou sua barriga sem pedir permissão.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Danielle Fraser utilizou um vídeo para explicar a situação em seu TikTok.

Ela conta que estava realizando compras quando foi abordada por uma idosa que colocou a mão em sua barriga e perguntou com quanto tempo de gestação ela estava. Diante da ação, ela conta que olhou a estranha nos olhos e tirou a mão da mulher de sua barriga.

“Então, estava em uma loja. Essa senhora, de provavelmente uns 60 anos, colocou a mão na minha barriga e disse: ‘Está de quantos meses?’. Eu peguei a mão dela, a olhei nos olhos, tirei a mão da minha barriga e disse que não estou grávida. Em seguida, me arrastei para longe”.

Ela se sentiu invadida pela ação da senhora

Para contextualizar seus seguidores, Danielle conta no vídeo que na realidade está grávida de nove meses. “Estou com nove meses de gestação no momento, mas por favor, não me toque”.

Sua publicação já foi visualizada mais de 300 mil vezes e recebeu mais de 40 mil curtidas, sendo que milhares de pessoas deixaram suas opiniões nos comentários. No entanto, nem todas concordaram com a atitude da mulher.

Se por um lado muitos disseram que é realmente inapropriado tocar o corpo de um estranho sem ter consentimento, outros afirmaram que ela reagiu de forma exagerada ao toque da mulher.

“Nunca entendi o motivo pelo qual as pessoas adoram tocar a barriga de uma grávida! Minha esposa ficava sempre tão agitada com isso e eu sempre tentava intervir quando era possível”, escreveu um seguidor.

“Não entendo porque uma estranha acha que está ok tocar em sua barriga”, comentou outro.

“Que reação horrível! Era uma idosa simplesmente tocando sua barriga! Qual o problema disso?”, questionou um terceiro seguidor.

“Isso foi ruim de sua parte. Os limites são reais, mas ela não quis te prejudicar”, finalizou outro.