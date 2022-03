Influencer viaja pelo mundo com seus quatro cachorros e registra tudo no Instagram

A influenciadora Oksana Nabokova está acostumada a viajar. Ela já embarcou em dezenas de voos com destino a várias partes do mundo e fez do planejamento e pagamento de viagens quase uma ciência exata. Mas, em cada um de seus voos, ela sempre pede duas passagens extras e leva uma mala cheia de carne para seus companheiros, seus quatro cachorros.

Os cães da raça samoieda Maya, Lily, Charlie e Marvel já fizeram mais de 70 viagens, assegurou a influencer de 33 anos, que sem dúvida já surpreendeu mais de um passageiro com seus quatro grandes amigos.

Veja também: “Bando de ignorantes”: Influenciadora se irrita e critica pessoas na rua

“Registramos belas memórias”, disse a nova-iorquina, que revelou ao jornal The Sun já ter levado seus cães para Aruba, México e Paris e dezenas de outros lugares na Europa, América e Estados Unidos.

“Quando eles me veem desfazendo as malas ou arrumando as coisas, os cachorros ficam muito animados porque sabem que estão em outra aventura”, disse ele.

Apesar da situação parecer fora do comum, a influenciadora nega que seus companheiros de viagem possam incomodam outros passageiros nos voos: “Eles estão sempre muito relaxados nos voos, passando a maior parte da viagem dormindo no chão”.

Embora, isso não evite a curiosidade das pessoas, ela diz que nunca ninguém reclamou. “Os outros passageiros sempre ficam surpresos quando veem meus quatro cachorros peludos andando pelo avião, mas ninguém nunca reclamou”, disse Oksana.

Levar seus animais de estimação claramente aumenta e muito o custo de uma viagem, mas a influenciadora, que possui uma loja de animais online, diz: “Não consigo imaginar deixá-los em casa”.