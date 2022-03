Homem agride esposa e ao ser capturado entra em desespero pedindo perdão; veja

Registrado ontem (26) em um shopping da cidade de Envigado, na Colômbia, um vídeo repercutiu no Instagram ao mostrar o momento em que um homem é capturado após agredir sua esposa e demonstra uma reação inusitada.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Publimetro, o sujeito, cuja identidade não foi revelada, tentou fugir do local após as agressões, porém foi perseguido por várias pessoas e posteriormente entregue à polícia.

Ao analisar o vídeo, em espanhol, é possível escutá-lo dizer: “Eu estava brigando com minha esposa, meu velho”. E em resposta, uma pessoa disse: " Então, pior! Você acha isso bonito?”.

Já em outro momento, o homem que protagonizou as agressões se demonstra apreensivo e com a voz trêmula, ele diz: “Perdoe-me, me desculpe, me perdoe”, enquanto é repreendido “Isso não se faz parceiro, as mulheres não se tocam”.

Por fim, embora tenha tentado mais uma vez se justificar, afirmando que foi agredido primeiro, a iniciativa do sujeito mais uma vez foi repreendida: “É preciso ser homem. É preciso ser homem e não revidar!”.

Veja abaixo o vídeo que repercutiu, caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

