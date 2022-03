Após um acidente doméstico, ela viu sua tatuagem ficar completamente deformada

Uma mulher decidiu alertar os outros usuários da internet sobre a importância de redobrar os cuidados com relação aos acidentes domésticos. Seu relato rapidamente viralizou.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Amber Bowles afirmou ter ficado traumatizada depois que um acidente doméstico ao cozinhar um pernil a deixou com marcas permanentes.

A jovem, de 27 anos, acidentalmente derrubou água fervente em cima de seu próprio corpo enquanto esvaziava uma panela de batatas cozidas. Em decorrência do acidente, ela acabou queimando totalmente uma de suas tatuagens.

Segundo seu relato, Amber sofreu uma queimadura de terceiro grau em seu braço direito. Por conta do acidente, ela precisou fazer um enxerto de pele e acabou com cicatrizes permanentes que apagaram parte de uma de suas tatuagens.

Além dos danos visuais, ela também teve comprometimento nos nervos e na funcionalidade do membro.

Ela se acidentou ao fazer um almoço de domingo

Por conta da gravidade de sua lesão, Amber precisou ser encaminhada para um hospital especializado no tratamento de queimaduras. No local ela realizou uma série de procedimentos para conseguir recuperar a mobilidade de seu braço.

Após quatro meses de seu acidente, a jovem agora pede às pessoas que se atentem e sejam mais cautelosas ao lidarem com panelas e travessas de comida quente.

“O acidente queimou completamente minha tatuagem. Eu tenho o rosto de uma mulher e uma grande flor, agora parte da cabeça dela está faltando assim como metade da flor e das folhas”.

Leia também: Ela esperava um resultado completamente diferente ao fazer as unhas

“A princípio os médicos não achavam que seria tão profundo ao ponto de tirar a tatuagem, mas foi. Foi tão profundo que danificou também minhas terminações nervosas. Eu estou realmente traumatizada com isso”.

Por conta do ocorrido, ela deixou de cozinhar por algum tempo, mas agora voltou a realizar uma de suas atividades favoritas.

“Não foi bom perder minha tatuagem, mas estou feliz que tenha tirado parte da tatuagem ao invés de ter me deixado com marcas permanentes no meu rosto ou na minha filha”.