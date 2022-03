Resgatados por viverem em condição precária, cachorrinhos se confortam em abraço

Não tem como explicar o amor incondicional que existe entre pets. E não só de humano para com eles, mas entre os próprios animaizinhos. Essa história se inicia a partir de um telefonema recebido no fim de semana passado, à Animal Charity of Ohio, uma entidade humanitária sem fins lucrativos. A matéria tem como fonte o portal The Dodo.

Ao receberem a ligação na instituição em Ohio, Jane MacMurchy, diretora de operações da organização e um agente humanitário chegaram ao endereço para encontrar uma mãe e seus dois filhotes vivendo em um ambiente sujo e precário. Os donos não estavam dando o devido cuidado aos bichinhos. “Eles estavam vivendo em condições terríveis”, contou MacMurchy ao The Dodo.

Reprodução/ANIMAL CHARITY OF OHIO Peaches e Layla se abraçando.

Aos socorristas, os donos entregaram os filhotes de 5 meses, Peaches e Layla, e sua mãe, Lady, de 7 anos. Os cães foram destinados ao abrigo. Um exame veterinário revelou que os cães estavam consideravelmente saudáveis. Ao não verem a mãe deles, os filhotes ficaram com medo, pois não tinham confiança na situação.

Partiu o coração de MacMurchy ver Peaches e Layla se abraçarem em busca de conforto no abrigo. “Estávamos fazendo as vacinas e a verificação de bem-estar, e mamãe terminou primeiro”, falou MacMurchy. “Nós estávamos andando com ela em nossa área de admissão, e os filhotes, sem a mãe, se agarraram um ao outro porque estavam com muito medo.”

A situação dos pets

Juntos no abrigo, a família de pets está aprendendo o que significa estar seguro de verdade. Pois nunca tiveram essa sensação nas condições em que viviam.

“Damos a eles tempo várias vezes ao dia para relaxar e fazer um TLC em uma sala silenciosa com um membro da equipe para que aprendam a confiar”, disse MacMurchy. “Eles se saem muito melhor quando a mãe está por perto, então trabalhamos com os três juntos, bem como individualmente. É um processo lento, mas eles estão aprendendo a ter confiança por conta própria.”

MacMurchy contou que Lady já está confiante, após alguns dias de seu resgate. Mas a situação ainda não é a mesma para os filhotes. “[Lady] é um amorzinho que balança o rabo e balança o rabo, que fica feliz em receber carinho. Os filhotes ainda não chegaram lá. Eles estão aceitando o amor e o carinho, ficam agitados e felizes quando estão juntos e se apoiam um no outro por sua confiança”, contou.

Assim que os filhotes estiveram prontos para a adoração, irão juntos para um mesmo lar.