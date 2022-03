O curioso caso do cachorro que insiste em levar saco de pão em suas caminhadas

Nikolai, o cachorrinho fofo, sempre gostou de carregar as coisas na boca desde que era um filhotinho. De brinquedos a itens aleatórios, o cãozinho sempre teve essa mania. A história é do portal The Dodo.

“Quando ele tinha cerca de 10 semanas de idade, começou a trazer itens para mim. Ele percebeu que eu queria ou precisava ir embora”, contou Allie Rudman, a responsável de Nikolai, ao The Dodo. “Começou com meus sapatos e as chaves do carro e se transformou em outros itens a partir daí.”

Acostumado desta forma, Nikolai aprendeu a carregar todo e qualquer tipo de item aleatório em suas caminhadas diárias. O cãozinho tornou desta atitude um hábito corriqueiro.

“É diferente na maioria das vezes”, contou Rudman. “Ele pegou minha mochila de fritas outro dia e hoje levou uma caixa de [cereal] Cheerios. A caixa estava vazia e eu a coloquei ao lado do lixo para tirar mais tarde, e ele decidiu que [o objeto] era seu amigo para passear.”

Nikolai travesso e sua história com o saco de pão

Ao chegar de Target com um monte de coisas, Rudman carregava consigo um pedaço de pão. Ao convidar seu pet para um passeio, Nikolai se animou tanto e correu para a cozinha, carregando o pão.

“[Nikolai] estava parado na porta, então eu o deixei pegar”, contou Rudman. “Eu suponho que ele queria trazê-lo porque é seu deleite favorito! Ele realmente o carregou durante toda a caminhada e nem o largou para ir ao banheiro – eu estava rindo o caminho todo.”

O repertório de itens carregado por Nikolai fez história em suas caminhadas. Mas o que chamou a atenção dos que o viam, foi quando ele passou a carregar o saco de pão enquanto andava. Foram momentos que tiraram sorrisos da vizinhança.

“Um grupo de crianças brincando do lado de fora o viu andando com o pão e todos apontaram e riram dele e acharam que era a melhor coisa”, contou Rudman.

Registros do cãozinho travesso foram postados nas redes sociais em perfil próprio, criado pela responsável. No registro, o cãozinho travesso aparece carregando um saco de pão e Allie Rudman diz brincando com a situação: “Parece normal, né? Caminhada, dia bom, saco de pão...”

Assista ao vídeo: