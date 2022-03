Em um caso inesperado, uma viúva compartilhou como ela teve que dizer à amante de seu falecido marido que ele havia morrido tragicamente.

A usuária do TikTok Bridgette Davis, de 36 anos, infelizmente perdeu o marido em 2018, como detalhado pelo site britânico The Mirror.

De coração partido, Bridgette disse aos seguidores nas redes sociais que descobriu que ele a estava traindo - e teve que contar à outra mulher sobre a morte.

O vídeo mostra mensagens de texto trocadas entre Bridgette e o amante de seu falecido marido - e desde então se tornou viral - ganhando mais de 1,6 milhão de visualizações.

Na conversa, a amante perguntou se ela poderia ir para onde seu amante estava sendo enterrado. Mas ela simplesmente respondeu “não”. No entanto, ela não revelou com descobriu a situação (provavelmente por mensagens no celular).

‘Meu marido morreu - então eu descobri que ele estava me traindo e tive que contar para sua amante’

Na seção de comentários, as pessoas ficaram divididas pela conversa, com alguns dizendo que ela fez uma coisa “gentil” ao contar à outra mulher, mas outros argumentando que era maldade dizer não.

Outra pessoa compartilhou: “Ela perdeu um amor também. Ele destruiu seu relacionamento, não ela.”

Ainda de acordo com informações, um usuário diferente afirmou que teve uma situação semelhante em sua família, escrevendo: “O marido da minha prima morreu na cama com sua amante, eles colocaram isso no obituário”.

Texto com informações do site The Mirror