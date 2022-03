Ela esperava um resultado completamente diferente ao fazer as unhas

Uma mulher viralizou nas redes sociais depois de mostrar a comparação entre o que ela esperava e o que recebeu ao fazer as unhas decoradas de seus sonhos.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher ficou completamente arrasada com o resultado de suas unhas e decidiu compartilhar o resultado em seu perfil no TikTok.

Emii Ervine conseguiu deixar o salão de beleza com as unhas completamente diferentes do que ela esperava ter ao entrar no lugar.

Munida de uma referência, a jovem chegou ao salão pedindo para fazer unhas marmorizadas, imitando o efeito de pedras de mármore. No entanto, o resultado foi completamente diferente e ela ficou totalmente decepcionada.

Entrando na onda dos compartilhamentos expectativa versus realidade, ela compartilhou primeiro a imagem do modelo de unha pretendido, seguido pelo que ela recebeu.

Na referência, uma das unhas era pintada de cor sólida, seguida pelas demais com efeitos marmorizados em tons de rosa e azul. Mas o que ela recebeu foi bem diferente.

Ela se decepcionou ao ver o resultado

No lugar do delicado efeito marmorizado, a jovem recebeu não só um “efeito” diferente, mas também cores diferentes. No lugar do azul mais escuro, ela recebeu uma unha turquesa, e as demais, que deveriam ser marmorizadas, pareciam um bloco de cores sólidas e sem qualquer textura.

Desde quando foi publicado, o vídeo de Emii já foi visto amis de um milhão de vezes e recebeu um número tão expressivo quanto de curtidas. Além disso, foram deixados mais de 7.100 comentários consolando a jovem por conta do resultado final.

Leia também: Mulher se enfurece após passar 2 horas lixando as unhas em um salão de beleza

“Não acredito nisso garota! Apenas os processe!”, escreveu um usuário, ao que outro acrescentou: “Eles foram presos por te fazerem pagar por isso?”.

Outra pessoa já considerou a dificuldade do procedimento: “Eu ia dizer que parece ser algo difícil de fazer, e que não é realmente culpa deles, mas não... definitivamente eles fizeram errado!”.