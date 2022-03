Vídeos e fotos mostram jiboia dando seu abraço mortal na luta por sobrevivência na natureza

Mais uma vez Bonito, no Mato Grosso do Sul, se torna o palco de um registro impressionante da natureza que fez sucesso nas redes sociais. Desta vez, a batalha por sobrevivência de uma cobra jiboia foi o destaque.

A imagem foi gravada por Daniel de Granville, fotógrafo e biólogo com pós em jornalismo científico, que convive há muitos anos com a flora e fauna do local. Ele acumula cliques de sucesso e relembrou um deles no seu Instagram.

“Ontem, o perfil @natureismetal compartilhou um trecho com o vídeo que fiz desta cena de uma jiboia predando um teiú. Na época, fiquei no eterno dilema entre “tirar fotos ou gravar vídeo”, mas no final consegui um pouco de cada. A natureza é implacável!”, escreveu nas redes sociais.

De acordo com o G1, Granville, que ficou aproximadamente 1h30 analisando a cobra caçar a presa. O momento aconteceu próximo a sua casa e ele avistou a cena da janela da cozinha, enquanto preparava o almoço.

Confira mais: VÍDEO: Homem encontra cobra devorando outra em cima da cama e tome atitude inesperada

Confira o vídeo do momento em que jiboia dá seu abraço mortal no lagarto e começa a devorá-lo:

As jiboias (Boa constrictor) são serpentes da família Boidae, que são constritoras e matam se enrolando na presa com força para que o sangue e o oxigênio deixe de circular.

Ela pode chegar a atingir até 4 metros de comprimento, a segunda maior espécie da fauna brasileira. A cobra não é venenosa e sua alimentação é constituída na ingestão de mamíferos roedores, aves, lagartos e ovos.

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!