Vídeo: ladrão trapalhão mata comparsa acidentalmente em assalto

Um assalto a um motoboy na noite desta segunda-feira acabou como cenas típicas de filmes de comédia, na cidade de Hualmay, no Peru.

Uma dupla de criminosos cercou o motoboy enquanto ele estava parado na calçada do centro da cidade, com o capacete levantado e olhando distraidamente seu celular. O alvo dos bandidos era a motocicleta.

Eles rapidamente dominaram o rapaz, tiraram seu capacete e tentaram pegar as chaves da moto do contato, mas o motoboy tentou reagir e um dos assaltantes, que usava uma toca ninja, resolveu dar uma coronhada na cabeça do rapaz para derrubá-lo.

Ele só não contava que a arma carregada dispararia e acertaria seu comparsa, que apagaria no mesmo instante. A bala acertou seu olho direito e ele morreu no local antes que o serviço de atendimento médico pudesse socorrê-lo.

Vendo que tudo estava dando errado, o bandido que restou resolveu fugir correndo do local antes da chegada da polícia. O motoboy ainda desceu da moto e correu atrás dele por alguns metros, antes de desistir.

A tentativa de assalto foi gravada pelas câmeras de segurança do centro comercial e as imagens foram compartilhadas nas redes sociais.

A notícia foi divulgada pelo jornal peruano ‘El Comércio’.

Delinquente

De acordo com detalhes compartilhados pelo Metro Ecuador, um delinqüente cuja identidade não foi revelada tentou se pendurar na janela de um ônibus na cidade de Guaiaquil para roubar o celular de um dos passageiros, porém antes de conseguir descer, acabou rendido pelos passageiros e ficou pendurado enquanto o veículo seguia em movimento.

