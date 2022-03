Era junho de 2015, quando a polícia da pequena cidade americana de Shelby respondeu a um chamado inusitado para capturar um suspeito bastante incomum: um porco.

O animal sem controle tocou o terror, ao destruir tudo em um acesso de fúria assustador que envolveu moradores, como detalhado pelo site R7.

Pronta para lidar com a situação, a polícia lidou com o caso como sabe fazer melhor: prendeu o suspeito da desordem.

Com um plano de vingança em mente, e como não poderia destruir a viatura, o animal apelou: emporcalhou ela inteira com fezes das mais fedidas.

Ainda de acordo com as informações, segundo os agentes, a vingança do porco deu mais trabalho que a própria captura dele.

O dia em que um porco aterrissou uma cidade, foi preso pela polícia e ainda fez cocô na viatura

Completando quase 7 anos da história inusitada, o tema voltou a repercutir nas redes sociais novamente.

Neste semana, a página @rolealeatorio relembrou o caso em uma postagem no Instagram.

Rapidamente, a história engraçada voltou a se tornar viral, gerando mais de 25 mil curtidas na publicação.

“A cara dele demostra puro orgulho de si mesmo”, “ele não se deu bacon cidadão de bem” e “E ainda vai no camburão sorrindo! Sentindo que o dever foi cumprido” foram alguns dos comentários. Confira: