Mulher usa seu carro para bater em veículo de marido após descobrir que estava sendo traída

Embora alguns tentem ignorar a situação, não são incomuns os casos que pessoas têm atitudes inusitadas quando descobrem que estão sendo traídas, certo? E, para quem está curioso, um fato ocorrido recentemente na República Dominicana mostra qual foi a reação adotada por uma mulher ao se deparar com tal fato.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Publimetro Chile e conforme pode-se conferir nas imagens, após descobrir a suposta infidelidade, a mulher utilizou seu veículo para atingir o do esposo uma vez que o encontrou com a amante.

No vídeo, é possível ver como a mulher atinge o carro por diversas vezes, enquanto é acompanhada por um grande público que estava no local.

Confira também esta notícia: Vídeo: Mulher beija outro em jogo enquanto namorado não estava em seu assento

O que aconteceu depois que a mulher atingiu o veículo?

Segundo informações, ela deixou o local e ainda atropelou uma pessoa, que não ficou ferida.

Não foram revelados detalhes adicionais sobre o caso até o momento.

Assim sendo, veja abaixo o vídeo divulgado no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Mujer “celosa” destruye vehículo de su pareja -hombre-, según varias fuentes el hecho habría ocurrido en Villas Agrícolas Distrito Nacional; supongo que es otro “experimento social”. Esos celos saldrán caros, entre la reparación ambos vehículos y otros daños mal contados 350K... pic.twitter.com/w9CuYHGbmt — Yan Carlos Martínez Segura (@YANSEGURAM) March 21, 2022

Outro caso que repercutiu nas redes

⚠️⚠️⚠️ O conteúdo abaixo pode gerar gatilhos ⚠️⚠️⚠️

Clientes capturam homem que tentou estuprar mulher em supermercado Reprodução

Um homem de 28 anos, identificado como Brendan Jarmal Harvey, foi preso recentemente em um supermercado de Miami, nos Estados Unidos. Ele é acusado de tentar estuprar uma mulher e teve a sua captura compartilhada em um vídeo divulgado nas redes.

Segundo informações, o fato ocorreu no último domingo (20) enquanto uma mulher fazia compras em uma unidade da rede Walmart, quando foi surpreendida pelo sujeito que levantou seu vestido e a jogou no chão.

Logo após a sua iniciativa, o indivíduo chegou a tirar a calcinha da cliente, que começou a gritar e acabou despertando a atenção das demais pessoas que estavam no local.

Leia o restante da notícia clicando aqui!