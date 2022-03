Mulher passa anos regando uma planta antes de descobrir que era de plástico

Uma mulher descobriu recentemente que sua amada suculenta, a qual cuidava “como se fosse um bebê”, na verdade não era uma planta, mas sim uma imitação feita de plástico.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, Liu compartilhou sua situação nas redes sociais e confessou que acreditava que a planta estava crescendo e se desenvolvendo bem porque as “pequenas veias azuis” no interior das folhas estavam mudando de cor ao longo dos anos.

Após compartilhar imagens das suculentas em suas redes sociais, a mulher admitiu que estava se sentindo “boba” por ter “cuidado da planta como se fosse um bebê”.

Ela não percebeu que a planta era de plástico. (Reprodução)

Ela só descobriu que a planta era na verdade uma réplica de plástico quando tentou remover algumas folhas com a mão sem obter sucesso.

Ela se assustou ao descobrir que a planta era de plástico

Segundo seu relato, ela explica que a planta possuía algumas “veias de cor azul” que foram mudando de cor ao longo dos anos. Isso a levou a acreditar que a suculenta estava saudável e se desenvolvendo de maneira correta.

Por este motivo, ela seguiu regando a planta ao longo de três anos, uma vez que sua aparência saudável se mantinha.

Apesar de tudo, ela afirma que consegue ver o lado engraçado por trás da situação.

No entanto, uma história recente envolvendo plantas, dessa vez de verdade, não teve um desfecho tão feliz como o caso de Liu.

Ela acreditou que a planta estava crescendo bem (Reprodução)

Uma mulher ficou completamente revoltada ao descobrir que sua premiada coleção de plantas raras foi completamente destruída enquanto ela passava duas semanas viajando a trabalho.

Segundo seu relato, sua cunha e sobrinha ficaram responsáveis por cuidar das plantas enquanto ela trabalhava, mas ao invés disso decidiram que seria mais rentável retirar algumas mudas para a venda, já que apenas uma folha de algumas das plantas tinha valor aproximado de 100 dólares.