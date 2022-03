Um caso inusitado chegou recentemente ao Tribunal de Primeira Instância do Trabalho de Santiago, no Chile, no qual uma mulher processou seu antigo emprego após ser demitida por “faltar ao trabalho”, porém no período em que supostamente estaria de férias.

De acordo com detalhes compartilhados, em sua defesa, a Sociedad Educacional La Calabaza Limitada alegou que a funcionária, que era integrante do time da limpeza, só tinha autorizado 10 dias de férias, devendo retornar em 8 de fevereiro de 2021. Eles também apresentaram um aviso de férias, porém que não continha a assinatura da trabalhadora e algumas conversas de WhatsApp.

No entanto, a funcionária afirmou que estava exercendo seu direito a um período de 21 dias de férias e reforçou que a empresa pediu que ela retornasse antecipadamente. Aos que desconhecem, no Chile, os trabalhadores, após um ano de atividades, têm direito a 15 dias úteis de descanso.

Confira também esta notícia: Vídeo: Mulher beija outro em jogo enquanto namorado não estava em seu assento

Qual foi a decisão da justiça sobre o caso da mulher?

Mulher é demitida por ‘faltar ao trabalho’ enquanto estava de férias Foto ilustrativa - Pexels

Após analisar toda a causa, a justiça chilena condenou a empresa ao pagamento de mais de $7 milhões de pesos, o equivalente a R$ 42.764,86 (câmbio de 25-03-2022, às 9h15, horário de Brasília).

Em sua decisão, o tribunal afirmou que “não basta ter certeza do argumento do empregador, pois a certidão de férias não demonstra a aprovação do trabalhador e as conversas do WhatsApp aparecem como inconclusivas, confusas, suscetíveis de interpretação favorável para ambas as partes, além de não ter sido reconhecida e explicada por seus emissores em audiência de julgamento”.

“Conclui-se que o arguido não conseguiu provar judicialmente os factos alegados pelo motivo invocado na carta de despedimento, pelo que o despedimento do trabalhador deve ser declarado injustificado e impróprio”

+ VOCÊ PODE SE INTERESSAR POR: