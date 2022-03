Mãe pede que filho com mais de 200 tatuagens ‘ore pela ajuda de Deus’

O jovem Soren Lorenson, de 28 anos, já tem uma coleção expressiva de tatuagens espalhadas por seu corpo, no entanto, os 200 desenhos estão longe de serem sua meta final.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, os pais de Soren decidiram que suas tatuagens não são condizentes com os ideias e agora cortaram o contato com o rapaz, que mora na Florida, EUA.

Segundo ele, os pais “não fazem qualquer esforço” para falar com ele desde que fez sua primeira tatuagem e o único pedido de sua mãe foi que ele “pedisse pela ajuda de Deus”.

O jovem tem 28 anos e mais de 200 tatuagens (Reprodução)

Apesar de suas diversas tatuagens, a família continua questionando suas decisões: “Todos odeiam minhas tatuagens e não fazem esforço algum para falar comigo desde minha primeira tatuagem no rosto”.

“Meus pais me amam e me apoiam, mas me disseram que eu preciso pedir ajuda de Deus”, conta o jovem.

São mais de 200 desenhos, e contando!

Também conhecido como Neon Demon, Soren é um apaixonado por modificações corporais extremas. Ao todo já são mais de 200 desenhos espalhados por seu corpo, sendo que os mais dolorosos foram os tatuados em sua mandíbula e costelas.

“Quando comecei, odiava sentir a dor da tatuagem, no entanto a dor era somente um obstáculo entre mim e a aparência que eu queria”, relata.

Com o tempo, Soren diz que foi se acostumando a dor dos procedimentos, para isso contou com sua paixão pelo mundo da arte.

“Sempre fui muito inspirado pelas artes e formas de expressão criativas ao redor do mundo. Depois que comecei, continuei e não penso em parar”, afirma.

“Recentemente, depois de trabalhar muito minha cabeça para aguentar longas sessões de tatuagem, descobri que estava me sentindo atraído pelo processo e comecei a desenvolver a habilidade de colocar minha mente em um estado de transe”.

Para ele, toda essa experiência é interessante e intrigante uma vez que cada parte do corpo tem uma sensibilidade diferente à dor.

“Minha primeira tatuagem foi na área do estômago, parecia a pior dor do mundo, era como se a agulha estivesse entrando dentro do meu abdômen. Meu queixo e costelas foram semelhantes”.

Segundo Soren, o processo de se tatuar é quase que um ritual e uma forma extrema de expressão criativa: “Tatuar, para mim, é um importante ato de expressão que me permite ser como eu mesmo. Isso me ajudou a aprender a me amar por que eu sou”.