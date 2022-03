Jovem paga amigo para atirar nele com o intuito de comover ex-namorada e reatar relacionamento

Com o objetivo de reatar o relacionamento com a ex-namorada, jovem é suspeito de pagar para amigo atirar nele. O objetivo do rapaz era chamar a atenção de sua ex, para que ele sentisse pena. Isso aconteceu em Rio Verde, região sudoeste de Goiás. Informações são do portal de notícias G1.

Segundo relato do advogado Adelson Candeo, o jovem queria comover sua namorada para que ela reatasse o namoro, a partir de um atentado contra si próprio. O suspeito teria oferecido dinheiro a seu amigo para ele que realizasse seu pedido.

“Ele ofereceu R$ 1 mil reais para um amigo atirar porque ele não tinha coragem. Esse amigo dele chamou o irmão, que efetuou o primeiro disparo na perna. A arma travou e ele não conseguiu efetuar outros tiros”, disse o investigador do caso.

As imagens de segurança do local registraram o momento em que o jovem caminha até a Unidade de Pronto Atendimento da cidade, no domingo (13). De acordo com o delegado, essa teria sido a quarta vez dentro de dez dias que o rapaz se machucou, com o intuito de comover sua ex-namorada e reatar o relacionamento.

O plano de comoção

Durante o atendimento na UPA, a unidade de saúde notou incoerências no relato do rapaz. Após constatarem que suas declarações não faziam sentido, a entidade acionou a polícia. O jovem acabou confessando seu plano. Além disso, ele teria escolhido onde queria ser atingido para que não fosse grave, como relata o delegado Adelson.

“A primeira providência dele foi tirar uma foto do machucado que o tiro causou e mandar para essa ex-namorada dele dizendo que tentaram matá-lo, tentando causar uma comoção”, disse ele.

A polícia relatou que o amigo convidado a dar o disparo foi preso, além do homem que escondeu a arma em sua casa. O atirador não foi encontrado. Já o rapaz que planejou ser atingido para comover sua ex-namorada segue em liberdade.

A ex-namorada do rapaz deu depoimento na delegacia, afirmando não ter reatado o relacionamento, além de não se ter se sentido comovida uma só vez.