Um homem foi ‘convidado a se retirar’ de um supermercado depois que a equipe de funcionários não gostou da maneira como ele realizava compras.

Como detalhado pelo site The Mirror, Matthew Scholes disse que visitou o estabelecimento comercial na Inglaterra para realizar suas compras como de rotina.

No local, ele diz que foi seguido por um funcionário com uma prancheta, que se aproximou dele enquanto pegava uma garrafa de bebida alcoólica e disse: “Já vimos você aqui antes” e “quero que você saia da loja agora”.

Matthew disse que tentou explicar que não havia feito nada de errado, mas não teve escolha a não ser colocar a cesta no chão e sair da loja. Ele disse que entrou em contato com o varejista sobre o incidente e ficou surpreso com a resposta.

Um e-mail enviado a ele pela Asda Executive Relations dizia: “Falei com a equipe de liderança da loja que me informou que não gostava da maneira como você comprava”.

A empresa disse que seus trabalhadores podem pedir aos compradores que saiam se suspeitarem de “comportamento de compra suspeito”.

“O e-mail dizia que eles conversaram com a equipe e que não gostam do jeito que eu compro e pronto! É ridículo, não tem explicação. Não fiz nada diferente, tentei comprar do jeito que sempre comprei”, detalhou.

Homem é ‘convidado a se retirar’ de supermercado depois que equipe de funcionários não gostou da maneira como ele realizava compras

Segundo o site, um porta-voz da Asda disse: “Embora pedir a um cliente para sair seja sempre o último recurso, se nossos trabalhadores suspeitarem de algum cliente com comportamento de compra suspeito, eles podem pedir que saiam da loja”.

Ainda de acordo com as informações, a empresa foi questionada se havia contatado a polícia, mas a loja não comentou.

Com informações do site The Mirror