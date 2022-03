Vídeo: Mulher beija outro em jogo enquanto namorado não estava em seu assento

Fora do Brasil, as kiss cam (câmeras do beijo) são super conhecidas e têm o objetivo de mostrar casais em telões de estádios justamente dando um beijo. E, aos que estão curiosos, um vídeo compartilhado no Twitter mostra uma situação totalmente inusitada e que viralizou. Vamos entender melhor?

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Publimetro Chile, o fato aconteceu durante um jogo de National Hockey League (NHL) entre o Vancouver Canucks e Detroit Red Wings, no qual em meio aos diversos casais que aparecem na tela, um deles está separado por um assento e após alguns segundos sendo transmitidos, resolvem se beijar.

E qual o problema no vídeo?

Ao analisar as imagens, pode-se conferir que depois de alguns segundos o verdadeiro namorado da mulher chega e se senta ao seu lado, abraçando-a, aparentemente sem ter noção do que recém havia acontecido.

E, além da imagem reproduzida no telão, o homem, cuja identidade não foi revelada, ganha a mensagem em inglês “Parabéns, você é o vencedor”.

Quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

Esto opta a uno de los mejores vídeos de kiss cam de la historia. ¡Brutal final! 😂😂😂😂pic.twitter.com/Mxr9SoKpqL — Manu Heredia (@ManuHeredia21) March 22, 2022

Outro caso que repercutiu nas redes

⚠️⚠️⚠️ O conteúdo abaixo pode gerar gatilhos ⚠️⚠️⚠️

Um homem de 28 anos, identificado como Brendan Jarmal Harvey, foi preso recentemente em um supermercado de Miami, nos Estados Unidos. Ele é acusado de tentar estuprar uma mulher e teve a sua captura compartilhada em um vídeo divulgado nas redes.

Segundo informações, o fato ocorreu no último domingo (20) enquanto uma mulher fazia compras em uma unidade da rede Walmart, quando foi surpreendida pelo sujeito que levantou seu vestido e a jogou no chão.

Logo após a sua iniciativa, o indivíduo chegou a tirar a calcinha da cliente, que começou a gritar e acabou despertando a atenção das demais pessoas que estavam no local.

