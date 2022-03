“Queria dar uma lição”: Professor corta cabelo de alunos que não foram bem em apresentação

Um professor da cidade de Latacunga, no Equador, foi suspenso recentemente de seu trabalho após adotar uma medida disciplinar inusitada com alunos que não tiveram uma boa performance durante uma apresentação.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Metro Ecuador em sua conta do Instagram e conforme pode-se conferir nas imagens, o profissional foi flagrado cortando o cabelo de seus alunos que não tiveram um bom desempenho em uma das atividades.

O ponto que chamou ainda mais a atenção e que dividiu opiniões é que além de ser considerada por muitos como uma medida inadequada, aconteceu sem consentimento dos pais.

Esta notícia pode te interessar: Homem afirma ser Jesus e isso é o que se sabe sobre sua misteriosa história

O que acontecerá a partir de agora com o caso do professor?

Diante da gravação que viralizou nas redes, além do afastamento do professor, as autoridades informaram que foi instaurada uma investigação.

Não foram revelados novos detalhes sobre o caso até o momento.

Assim sendo, veja abaixo o vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

Outro caso que repercutiu nas redes

⚠️⚠️⚠️ O conteúdo abaixo pode gerar gatilhos ⚠️⚠️⚠️

Um homem de 28 anos, identificado como Brendan Jarmal Harvey, foi preso recentemente em um supermercado de Miami, nos Estados Unidos. Ele é acusado de tentar estuprar uma mulher e teve a sua captura compartilhada em um vídeo divulgado nas redes.

Segundo informações, o fato ocorreu no último domingo (20) enquanto uma mulher fazia compras em uma unidade da rede Walmart, quando foi surpreendida pelo sujeito que levantou seu vestido e a jogou no chão.

Logo após a sua iniciativa, o indivíduo chegou a tirar a calcinha da cliente, que começou a gritar e acabou despertando a atenção das demais pessoas que estavam no local.

Leia o restante da notícia clicando aqui!