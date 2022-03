Mulher proíbe a cunhada e a sobrinha de visitarem sua casa, descubra o motivo

Uma mulher decidiu proibir a sobrinha e a cunhada de entrarem em sua cada depois de descobrir o que aconteceu com suas plantas premiadas enquanto as mulheres passaram alguns dias no local. Sua reação rapidamente viralizou na internet.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher explicou que pediu a sua cunhada e a sobrinha que cuidassem de sua coleção de plantas enquanto ela viajava a trabalho e se espantou ao retornar da viagem e ver o estado das plantas.

De forma anônima, a mulher compartilhou sua história no Reddit. Explicando os detalhes do caso, ela conta que é apaixonada por plantas e há alguns anos deu início a uma coleção de 70 plantas, que foram reduzidas a 35.

Assim como ela, sua sobrinha de 14 anos também passou a gostar de plantas e começou a frequentar sua casa para conversar sobre elas e ajudá-la com algumas tarefas relacionadas ao hobby.

Antes de viajar, ela pediu às duas que cuidassem de suas plantas e as autorizou a plantar algumas samambaias, afirmando que ao retornar pagaria a sobrinha pela ajuda e também a deixaria legar algumas mudas como agradecimento.

No entanto, quando retornou, ela ficou horrorizada ao descobrir que as duas cortaram suas plantas caras para retirarem mudas com a finalidade de vender. Sua coleção ficou completamente destruída.

Ela ficou horrorizada ao retornar de viagem

Em sua publicação ela fala: “Fiquei chocada. Elas regaram e deram a quantidade certa de luz, mas também cortaram mudas de muitas das minhas plantas. GRANDES MUDAS!”.

“Minha planta premiada, Cebu azul pothos, foi completamente destruída! O pior de todos foi meu Pink Princess Philo que foi reduzido a duas folhas”.

“Eu desabei e quando elas vieram me devolver minha chave eu gritei com elas. Minha sobrinha começou a chorar e disse que achava que estava tudo bem porque eu disse a ela que lhe daria as mudas. Eu falei para elas voltarem e me devolverem o que roubaram de mim porque ela sabia que quando disse que daria as mudas, não estava dando permissão para elas cortarem sem mim”, afirma.

Ela então descobriu que sua cunhada havia vendido a maioria das plantas e, por conta disso, pediu enfurecida que as duas fossem embora e não voltassem mais a sua casa.

Para os usuários do Reddit, os sentimentos da mulher não foram exagerados. “A maioria das pessoas não entende a gravidade disso, mas basta fazer uma pesquisa rápida para saber o valor das plantas e que apenas 1 folha pode vale mais de 100 dólares”.

“Não ficaria surpreso se elas lucrarem milhares com o que roubaram”, afirmou outro.