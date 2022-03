Dona quase tem o braço arrancado em ataque brutal de pitbull de estimação

Uma jovem colombiana de 25 anos foi brutalmente atacada por seu próprio cachorro, um pitbull, que mordeu seu braço enquanto estavam no hall do apartamento onde mora, em Cúcuta, Colômbia.

Ela amarrava os sapatos e se preparava para entrar no elevador quando o animal de 4 anos, que estavam sem focinheira, abocanhou seu braço com ferocidade, puxando como se quisesse rasgá-la e se recusando a soltar.

Ela caiu no chão e se arrasta para dentro do elevador com o pitbull agarrado a seu braço e tenta apertar o botão do elevador em busca de ajuda.

Ela grita, mas ninguém ouve e o cão começa a balançar a cabeça para os lados, tentando rasgar o braço. No chão, é possível ver o sangue caindo e seu braço completamente ensanguentado.

As imagens gravadas pela câmera de segurança do prédio são fortes e em alguns momentos parece que a jovem vai desmaiar a qualquer momento. Quando o cão parece se acalmar, ela consegue fugir para o corredor e buscar ajudar.

De acordo com o site La Opinion, ela conseguiu sobreviver, mas teve que fazer uma cirurgia para reconstruir o braço, que ficou bastante ferido.

Depois, na polícia, ela contou que entrou no elevador e apertou os botões porque estava no quinto andar, e não havia ninguém ali para socorrê-la, caso desmaiasse.

Segundo os vizinhos, o animal aparentava ser dócil e nunca havia atacado ninguém, mas eles disseram que ela sempre saia com ele usando uma focinheira, o que não fez desta vez.

