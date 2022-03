Caso em que conta do Papa ‘curtiu’ a foto sensual de uma brasileira é arquivado

Papa Francisco viu sua conta do Instagram ser envolvida em polêmicas (Reprodução / Instagram)

O Vaticano decidiu arquivar o caso em que a conta oficial do Papa Francisco no Instagram curtiu a foto sexy de uma brasileira. A curtida rapidamente viralizou nas redes sociais.

Conforme a publicação realizada pelo EXTRA, o caso ganhou proporções de nível mundial, com a modelo Natalia Garibotto virando notícia. A curtida em questão aconteceu em 2020.

Na foto em questão era possível ver que a modelo utilizava um uniforme colegial estilizado com uma calcinha fio-dental. Entre as diversas curtidas e comentários, a conta oficial do Papa Francisco se destacou.

Inicialmente, o Vaticano pediu ajuda ao Instagram para identificar de onde foi realizada a curtida em questão. No entanto, segundo Natália, esta não foi a primeira vez que isso aconteceu, foi mais de uma curtida realizada nas fotos publicadas em seu perfil.

Curtidas polêmicas foram realizadas pela conta do Papa (Reprodução)

Depois de algumas investigações realizadas pelo Vaticano, o caso foi arquivado sem quaisquer esclarecimentos ou punições aplicadas aos envolvidos uma vez que não foi possível identificar o responsável por realizar a curtida.

As contas oficiais do Papa Francisco nas redes sociais são administradas por diversos funcionários da Santa Sé.

Modelo afirma que foi mais de uma curtida

Uma entrevista de Natália ao site PAGE NOT FOUND, a modelo se declarou com uma pessoa religiosa. Ela ainda comentou que a curtida em questão fez com que seu alcance nas redes sociais aumentasse de proporção.

Atualmente, ela tem mais de 3,2 milhões de seguidores em seu Instagram e diversos assinantes em seu canal erótico.

Apesar da repercussão do caso, não foi uma ocorrência isolada. Assim como aconteceu a curtida na foto de Natália, outro like a partir da conta do Papa foi localizado em uma foto sensual da modelo Margot Foxx.

Desta vez, imagens da curtida foram compartilhadas nas redes sociais pouco tempo antes do Natal de 2020, e logo ela localizou sua foto sendo compartilhada nas redes sociais. “Ei! Essa sou eu!”, afirmou.