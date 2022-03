A verdade sobre o vídeo que mostra anaconda enorme deslizando lentamente

Não é de hoje que os vídeos que mostram a sucuri, também chamada de anaconda, impressionam e se tornam virais na Internet. Afinal, a segunda maior cobra do mundo é flagrada em diversos tipos de situações inusitadas, especialmente no Brasil.

Recentemente, imagens que mostravam uma “anaconda” atravessando uma estrada na cidade de Chikkaballapur, na Índia, se tornaram virais. A gravação é feita de perto e mostra como o animal se desliza lentamente de forma muito peculiar.

No entanto, nem tudo neste vídeo é apresentado de forma real!

De acordo com o The Times Of India, a cobra grande foi avistada no distrito de Wayanad, em Kerala, na Índia.

O vídeo diz mostrar uma “anaconda”, mas esta cobra não é nativa deste país e só pode ser encontradas em zoológicos.

Uma das primeiras vezes que o vídeo apareceu, foi no Twitter de Susanta Nanda profissional do Serviço Florestal Indiano. A cobra foi identificada como sendo uma píton.

Wild always have the right of way. Please give them safe passage🙏🙏

A maior de todas as cobras do mundo é a píton-real e uma cobra desta espécie com 10 metros de comprimento entrou para o Guiness, o “livro dos recordes”, como a maior serpente já encontrada no planeta.

A píton não é venenosa, mas é carnívora. Graças ao seu “abraço” mortal, ela tira a vida e se alimenta das suas presas usando a constrição.

Os ataques a seres humanos são raros, mas um caso confirmado e com imagens da retirada do corpo de dentro da cobra se tornou notícia e chocou o mundo.

A píton que comeu uma mulher inteira

De acordo com a BBC, Wa Tiba, uma fazendeira de 54, desapareceu em 2018 enquanto verificava sua plantação na ilha de Muna, na província de Sulawesi, na indonésia.

Logo, suas sandálias e facão foram encontrados e uma grande busca foi montada pela população. Uma cobra píton de 7 metros com a barriga inchada foi encontrada cerca de 30 metros de distância do local.

“Os moradores suspeitavam que a cobra tivesse engolido a vítima, então a mataram. (...) A barriga da cobra foi aberta e o corpo da vítima foi encontrado dentro”, relataram.

Um vídeo com imagens muito fortes foi divulgado nas redes sociais e mostram o lamento das pessoas que encontraram o corpo. Você pode ver clicando aqui!

