Ucraniano de 11 anos tenta se alistar nas forças de defesa do país

Um menino de 11 anos se apresentou a uma base militar ucraniana em Boryspil, Kiev Oblast, para se alistar nas forças de defesa de seu país.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, Maxim disse aos soldados que estava pronto para defender seu país mesmo que para isso precisasse utilizar armas.

Por conta de sua idade, o pedido da criança não foi atendido pelos soldados, que exaltaram sua bravura e pediram para tirar fotos com ele.

Oleksiy Koytun, um dos voluntários do local, foi o responsável por compartilhar a história do pequeno combatente.

“Um menino de 11 anos veio até nossa base nesta noite. Ele é aluno da quinta série e nos procurou sozinho, durante o toque de recolher. Ele veio a pé até nós, militares. Ele veio nos pedir para lutar ao nosso lado!”.

Soldados exaltam a bravura do jovem

O papel das Forças de Defesa Territoriais da Ucrânia é cada vez mais significativo na batalha contra as tropas russas.

Consideradas como o componente reserva das Forças Armadas da Ucrânia, as forças de defesa vêm auxiliando o país a se manter de pé diante dos invasores.

Atualmente, estima-se que as Forças de Defesa Territoriais possuam 37 mil membros ativos e cerca de 130 mil voluntários.

Seus esforços foram reforçados pela população civil que iniciou a produção de coquetéis molotov para auxiliar a armar suas defesas.

Mesmo com os russos ocupando faixas de território nas regiões norte, leste e sul da Ucrânia, as principais cidades do país não foram ocupadas pelas tropas.

A região de Boryspil possui o maior aeroporto da Ucrânia, que foi alvo de ataques russos com mísseis no decorrer da invasão. Apesar dos ataques, a região permanece sob controle das tropas ucranianas.

Ao contrário do esperado pelo presidente russo, a “operação militar” não está tendo o desfecho esperado devido à forte resistência das defesas ucranianas.