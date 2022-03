Pai escolhe nome incomum para a filha e deixa a mãe da criança com receio

Uma mãe ficou completamente receosa depois de descobrir o nome do meio que seu marido deseja dar à filha. Segundo ela, o nome dividiu opiniões sendo que enquanto uns adoraram, outros os chamaram de loucos.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher pediu a opinião de outros pais e mães do Mumsnet depois que seu marido surgiu com a ideia do nome.

Segundo ela, que permaneceu anônima, o nome não é “odiado”, mas ela teme que a filha seja julgada pelos professores e demais crianças da escola.

“Meu marido quer dar à nossa filha o nome do meio de Tuesday (terça-feira). Eu não odeio o nome, mas também não o amo e sei que isso deixaria ele, e os pais dele, muito felizes”, explica.

Para ela, o maior problema é a reação das pessoas ao descobrirem o nome da criança. “Acho que vão nos chamar de loucos por usar ‘Tuesday’ como um nome próprio”, explica ela antes de dizer que sua filha se chamaria Jessica Tuesday Jenkins.

Ela teme que o nome incomum possa trazer dificuldades à filha

Mesmo se sentindo receosa com o nome, os usuários do fórum a fizeram se sentir acolhida e mais confortável com a ideia.

“Eu amo isso! Eu sempre disse que se tivesse uma filha a chamaria de Tuesday, como primeiro nome”, escreveu uma pessoa, que em seguida lamentou: “Nem precisei comprar essa briga porque tive três filhos homens”.

“Adorei a ideia! Se significa tanto assim para o seu marido, não vejo motivos para não utilizar esse nome”, comentou outro.

Uma terceira pessoa decidiu compartilhar sua experiência: “Minha filha tem um nome do meio incomum. Ela adora e ninguém nunca fez bullying com ela. Além de ser algo peculiar, é interessante. Fique tranquila, Tuesday é um nome adorável”.

Por outro lado, um dos usuários criticou a escolha: “Não entendo o motivo de dar à uma criança o nome de um dos dias da semana!”.