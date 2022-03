Uma modelo que gastou quase R$ 90 mil tentando obter os ‘maiores seios dos EUA’ admitiu que seus enormes implantes estão causando tanta dor que ela está sendo forçada a removê-los.

Neyleen Ashley, de 33 anos, é conhecida por seus 2,5 milhões de seguidores no Instagram por ostentar seus seios gigantes no entanto, sua aparência teve um alto custo, tanto figurativamente e literalmente.

Quando jovem, Neyleen ‘sonhava’ em ter o corpo que tem hoje e diz que costumava encher o sutiã com papel para aumentar os seios, como detalhado pelo site Daily Mail.

Desde então, a modelo passou por três procedimentos, aumentando o tamanho do peito para o que ela diz ser o maior permitido legalmente nos EUA.

Modelo com ‘maiores seios dos Estados Unidos’ vai retirar silicone por causa de fortes dores de cabeça e nas costas

A FDA atualmente não lista um limite de tamanho legal para implantes mamários, no entanto, muitos cirurgiões plásticos aconselham que os pacientes não ultrapassem 450 ou 500 CC.

Mas enquanto Neyleen inicialmente amava suas curvas aprimoradas, ela agora admitiu que o enorme peso de seus implantes a deixou em dor constante, sofrendo enxaquecas horríveis e tensão agonizante em seus ombros, costas e pescoço.

Como detalhado por Daily Mail, Neyleen recentemente compartilhou suas lutas no TikTok, onde recebeu 3,4 milhões de visualizações e mais de 244.300 curtidas em um post.

Enquanto ela aparece com as mãos nos quadris mostrando desconforto, Neyleen escreve: ‘Minhas constantes dores nas costas, enxaquecas e vontade de removê-los.’

Ainda de acordo com as informações, o vídeo gerou várias reações entre os usuários de mídia social - com alguma surpresa sobre o fato de que existe um limite de implantes nos EUA.

Mulher seios (Reprodução Instagram)

Com informações do site Daily Mail