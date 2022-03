Homem pede que irmã pague por seu casamento e a tira da lista de convidados

Um noivo foi duramente criticado após pedir ajuda financeira para sua irmã mais velha e depois deixá-la de fora da lista de convidados de seu casamento.

Segundo a publicação realizada pelo The Mirror, a mãe do rapaz foi responsável por dividir a história dos irmãos em uma postagem no Reddit.

Em seu relato, ela explica que os irmãos John, 28 anos, e Rita, 31, se dão muito bem, mas não são extremamente próximos um do outro, mesmo Rita sendo responsável por ajudar a família financeiramente nos últimos anos.

“Meu marido faleceu há quase 10 anos e desde então Rita vem cuidando de todos nós financeiramente. Ela bancou grande parte da vida de John e o ajudou a conseguir um bom emprego. Além disso, ela me deixou viver em sua casa e é extremamente calma”, explica a mãe.

Recentemente John pediu sua namorada em casamento e os dois começaram a planejar a celebração. Desde o princípio eles deixaram claro que esperavam a ajuda financeira de Rita pois estão economizando para comprar uma casa.

Por conta da extensa família da noiva, uma grande parte da lista de convidados já foi preenchida. Isso fez com que o noivo precisasse reduzir seus convidados ao máximo, o que inicialmente não foi um problema para sua mãe e irmã.

Eles retiraram a irmã do noivo da lista de convidados

A mulher conta que recentemente a noiva de seu filho descobriu que uma amiga de infância estaria na cidade no dia de seu casamento, e manifestou seu desejo de convidá-la, mas o local já estava com a capacidade máxima.

Com isso, eles precisaram retirar um convidado da lista e, para surpresa de todos, a escolhida foi Rita.

“A noiva disse ao meu filho e ele me disse que ela não quer Rita no casamento por não ‘serem muito próximas’ e reforçou que ela poderá vê-los a qualquer momento”, conta.

“Fui rude com eles e questionou por que removeram alguém que os está ajudando e a resposta da noiva foi que ela não gosta ‘da forma como ela se intromete na vida de John’. Rita está magoada e disse que não vai ajudar com mais nenhum centavo pelo casamento. Ela até planejou uma viagem para a mesma data”.

Rapidamente, o casal acusou a mãe de John de estar fazendo um escândalo sobre o assunto e afirmaram que Rita “já fez o que deveria fazer” e que a “amiga da noiva poderia ajudar a pagar as despesas restantes”.

Rapidamente, os usuários do Reddit foram rápidos em criticar o casal. “A noiva só está mostrando como pode ser controladora. Que vergonha seu filho ter que passar por isso”.

“Seu filho está muito errado! É incrível sua filha ajudá-los mesmo quando não precisava e é uma grande pena o irmão fazer isso com ela. Ela não deveria pagar 1 centavo pelo casamento deles!”, finalizou outro usuário.